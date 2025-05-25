Gazze'de can kaybı 53 bin 939'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'deki katliamı son bulmuyor...Bölgede zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan halk, açlık ve susuzlukla mücadele ederken, İsrail'in saldırıları altında can kayıpları vermeye devam ediyor.SON 24 SAATTE 204 KİŞİ DAHA YARALANDIGazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 38 ölü ve 204 yaralının getirildiği kaydedildi.CAN KAYBI SAYISI 53 BİN 939'A ÇIKTIİsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 785 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 756 kişinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 939'a, yaralıların sayısının da 122 bin 797'ye yükseldiği bildirildi.