Yapım şirketi sahibi itirafçı oldu! 'Sistemli şekilde batırıldım'

Kırmızıgül'ün ifadesine göre, İBB Şehit Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürü Onur Gülin, promosyon ürünlerinin sadece Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Fikri Murat Demir'in sahibi olduğu 'Yeni Fikir' şirketinden alınmasını şart koştu. Kırmızıgül, bu isteği yerine getirinceye kadar ödeme alamadığını belirtti.Süreç içinde ödemelerinin sürekli geciktirildiğini ve kendisine günlük 23 bin TL ceza kesildiğini belirten Kırmızıgül, 'Durumu kurtarmak için İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'le görüştüm. 500 bin TL'yi borç adı altında istedi, elden teslim ettim. Hak edişim hemen yapıldı.' dedi.Taner Çetin dışında Onur Gülin'in de kendisinden son model bir iPhone ve 250 bin TL talep ettiğini aktaran Kırmızıgül, bu talebi reddettiği için daha fazla dışlandığını ve ödeme süreçlerinin tekrar sekteye uğradığını söyledi.Kırmızıgül, Taner Çetin'in en güvendiği isim olan Fikri Murat Demir'in, İBB ihalelerinin büyük çoğunluğunu dolaylı veya doğrudan kazandığını belirtti. Kırmızıgül, Demir'in, Taner Çetin'e lüks araçlar hediye ettiğinin konuşulduğunu da söyledi.Taner Çetin hakkında cinsel taciz iddialarında da bulunan Kırmızıgül, Çetin'in kadın personel üzerinde ciddi mobbing uyguladığını, sekreterleri 'katalogdan seçtiğini' ve 4-5 ayda bir değiştirdiğini iddia etti. Şikâyet eden personellerin kötü görevlere sürüldüğünü söyleyen Kırmızıgül, bu kişilerin istifa etmek zorunda bırakıldıklarını da belirtti.İfadesinde, daha sonraki ihalelere katılmak istediğinde Onur Gülin tarafından 'Araştırma yapıyormuşsun, aynısı olur.' sözleriyle tehdit edildiğini söyleyen Kırmızıgül, kendisine sistematik olarak İBB kapılarının kapatıldığını ifade etti.Fikri Murat Demir ve Taner Çetin'in, Güzelce semtindeki lüks bir villada sık sık buluştuklarını, para alışverişlerinin burada gerçekleştiğini iddia eden Kırmızıgül, villanın kâğıt üzerinde kiralık gözüktüğünü ama aslında Taner Çetin'e ait olduğunu belirtti.