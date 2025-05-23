Bursa'da polis baltalı saldırganı havaya ateş açarak etkisiz hale getirdi
İnegöl ilçesinde baltalı saldırgan ortalığı karıştırdı. Polis ekipleri havaya ateş açıp, saldırganı etkisiz hale getirirken, olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol alan Rüstem P. eline aldığı baltayla sokakta terör estirdi.
Naralar atan şahıslar, sokakta dolaştı.
ARAÇLARA ZARAR VERDİ
Bazı araçlara da zarar veren şahsı görenler polise haber verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
POLİS EKİPLERİNE DE SALDIRDI
Saldırgan elindeki baltayla polis ekiplerine saldırdı.
Ekipler, havaya ateş açıp şahsın dikkatini dağıtarak etkisiz hale getirdiler.
Elindeki baltaya el konulan şahıs gözaltına alındı.
O ANLAR TELEFON KAMERASINA YANSIDI
Polisin havaya ateş açarak şahsı etkisiz hale getirdiği anlar amatör kameraya yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.