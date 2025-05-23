Bursa'da polis baltalı saldırganı havaya ateş açarak etkisiz hale getirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol alan Rüstem P. eline aldığı baltayla sokakta terör estirdi.Naralar atan şahıslar, sokakta dolaştı.Bazı araçlara da zarar veren şahsı görenler polise haber verdi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Saldırgan elindeki baltayla polis ekiplerine saldırdı.Ekipler, havaya ateş açıp şahsın dikkatini dağıtarak etkisiz hale getirdiler.Elindeki baltaya el konulan şahıs gözaltına alındı.Polisin havaya ateş açarak şahsı etkisiz hale getirdiği anlar amatör kameraya yansıdı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.