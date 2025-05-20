Bakan Tunç, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ile bir araya geldi. Ülkeler arasındaki adli iş birliğini geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ve hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Bakan Tunç, “Mevkidaşım Sayın Konstantin Chuychenko ve heyetine ilgileri ve ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

"13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu" için Rusya'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ile bir araya geldi.Ülkeler arasındaki adli iş birliğini geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ve hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Bakan Tunç, "Karşılıklı güven anlayışına dayalı her alandaki ilişkilerimizi, yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevkidaşım Sayın Konstantin Chuychenko ve heyetine ilgileri ve ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.