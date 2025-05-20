Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in geçici süreliğine anlaşmasının iyimserliğe rağmen, para politikası belirsizlikler ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın fiyatları bu gelişmelerin etkisiyle dün gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını gerçekleştirdi. Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe ise hareketli başladı.Serbest piyasada gram altın 4.009,56 TL'den, çeyrek altın ise 6.724,00 TL seviyesinden işlem görüyor.İşte 20 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.008,98Satış 4.009,56Alış 6.660,00Satış 6.724,00Alış 13.320,00Satış 13.449,00Alış 26.556,00Satış 26.816,00Alış 3.213,63Satış 3.214,00