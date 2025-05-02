Trafikte yeni dönem! Bu cezalar can yakacak

Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikler öngören teklif, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek. Özellikle yaz tatili öncesi artan trafik yoğunluğuna karşı erken önlem alma hedefiyle hazırlanan düzenleme, ölümlü kazaların önüne geçmek için caydırıcı yaptırımları hayata geçirmeyi planlıyor. Bu hafta yapılacak çalışmalarla son şekli verilecek teklif, alkol, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali gibi ciddi ihmallere ağır cezalar getiriyor.Resmi verilere göre, Türkiye'de yılda yaklaşık 5 bin ölümlü trafik kazası yaşanıyor ve bu kazaların %60'ı aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve şerit ihlali kaynaklı. Yeni düzenleme, bu tür ihlallere “sıfır tolerans” ilkesiyle yaklaşıyor. Teklifte öne çıkan maddeler şöyle: Kırmızı ışık ihlali: Üç kez kırmızı ışıkta geçen sürücülerin ehliyetine el konulacak. Alkollü araç kullanımı: Üçüncü kez alkollü yakalanan sürücüler ehliyetlerini kaybedecek. Şerit ihlali ve tehlikeli hareketler: Makas atma, ani manevralar veya ambulans takibi gibi davranışlar yüksek para cezalarıyla karşılaşacak.Yeni düzenleme sadece cezalarla sınırlı değil; sürücülerin sağlık durumları da yakından takip edilecek. Teklife göre, belirli bir yaşın üzerindeki sürücülerden ehliyet yenileme için göz ve sağlık raporu talep edilecek.