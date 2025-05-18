Diyarbakır'da kaza: 1 ölü 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Yeşilköy mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 71 yaşındaki Mehmet Tahir Turan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 21 ADF 088 plakalı otomobil ile 34 AB 1886 plakalı kamyonet, sürücülerinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Tahir Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Mehmet Nevap M., Fethullah A. ve Mehmet Ali D. ise ilk müdahalenin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.