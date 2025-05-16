Papa'nın ilk durağı Türkiye! İznik’te heyecan dorukta!

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmaya hazırlanıyor. Rotasında ise tarihiyle ve inanç mirasıyla dikkat çeken Bursa'nın İznik ilçesi var. Ziyaretin kesin tarihi henüz açıklanmasa da, İznik'te heyecan şimdiden başladı.Papa'nın İznik'teki en önemli durağının, 2014 yılında İznik Gölü'nde suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan ve dünya arkeoloji çevrelerinde büyük yankı uyandıran Bazilika olması bekleniyor. Restorasyon sürecinde sona gelinen Bazilika, yakın zamanda modern bir müze çatısı altında yeniden ziyarete açılacak. Ziyaret sırasında Papa'nın Bazilika'yı detaylı şekilde inceleyebilmesi için özel bir platform kurulması planlanıyor.Papa 14. Leo'nun ziyareti, İznik'in uluslararası inanç turizminde önemli bir rota haline gelmesinin önünü açabilir. İlçede otel, kafe ve hediyelik eşya esnafı hazırlıklara şimdiden başladı. Ziyaretin hem kültürel hem de ekonomik açıdan İznik'e canlılık getirmesi bekleniyor.