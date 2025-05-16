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Beyaz Gazete
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Erdoğan, Tiran’da zirvenin logosu yıldıza imza attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi öncesi zirvenin logosu olan yıldıza imza attı.

Ekleme: 16.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:39 / Editör: Atilla Özbir
Erdoğan, Tiran’da zirvenin logosu yıldıza imza attı
Opera Binası'nda yapılan karşılama töreninin ardından liderler ile aile fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafının ardından zirvenin genel oturumunun gerçekleştirileceği Avrupa Evi'ne geçti. Erdoğan, zirveye katılan diğer liderlerle birlikte zirve başlamadan önce zirvenin logosu olan yıldıza imza attı.