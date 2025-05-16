Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız.Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş bize göstermiştir, bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz. Türkiye kritik önemdedir. Bu adımın ortak yatırım imkanlarının önünü açacağına inanıyoruz. İnsanlarımızın ve dolayısıyla mal, hizmet ve sermayenin hareketliliğini kısıtlayan Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şartEnerji dönüşüm sürecinde Türkiye, Avrupa'da önemli bir aktördür. Türkiye Avrupa'nın kesintisiz terdarik muhafazasına katkı sağlıyor.Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli. Sayın Trump, Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüşmelerim oldu. Mart 2022'den bu yana ilk kez akan kanı durdurma noktasında fırsat penceresi aralandı. Şu anda İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında görüşmeler devam ediyor. Bunun heba edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Gelinen aşamada barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık tutulması için buradaki tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye bu süreçte üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir.Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş insani felaket yaşanıyor. Buna dur demek zorundayız. Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının teminat altına alınması, Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz. Gazze'de ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken iştiyak ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Netanyahu'nun tutumu bölgeyi tehlikeye atıyor. Gazze'de 2 milyon insanın açlığa mahkum edilmesine uluslarları toplumun sessiz kalması insanlıkla bağdaşmamaktradır.Suriye'de yeni ve umut dolu bir sayfa açılmıştır. Trump'ın yaptırımları kaldıracağını duyurması çok önemlidir. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz.