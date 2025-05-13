Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD ile Çin arasında vergi indirimi anlaşması, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, Hindistan-Pakistan ateşkesi ve PKK’nın fesih kararı gibi gelişmelerin piyasaları olumlu etkiledi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 milyon 56 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.037,07 TL'den, çeyrek altın ise 6.716,00 TL seviyesinden işlem görüyor.ALTIN FİYATLARINDA SON DURUMAltın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 13 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.036,62Satış 4.037,07Alış 6.657,00Satış 6.716,00Alış 13.314,00Satış 13.430,00Alış 27.158,00Satış 27.568,00Alış 3.236,17Satış 3.236,55