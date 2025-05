Ulaşımda yeni dönem: Bu güzergahlar ücretsiz olacak

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik başlatılan yeni bir uygulama ile ilçe merkezindeki Cuma Pazarı'na ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanmaya başlandı.Vatandaşların pazar alışverişlerini daha kolay yapabilmeleri amacıyla hayata geçirilen bu sosyal hizmet, sabah saatlerinde kırsal mahallelerden hareket eden servislerle başlıyor.Gün boyunca belirlenen güzergahlarda hizmet veren otobüsler, vatandaşları Çifteler merkezine ulaştırıyor.Pazar alışverişinin ardından, dönüş seferleri de alışveriş saatlerine uygun şekilde planlanarak mahallelerine geri dönmek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sunuyor.Ortaköy (08:00) → Alikan (08:15) → Doğanay (08:30) → Sadıroğlu (08:45) → Başkurt (09:00) → Belpınar (09:15) → Çifteler (09:30) Dönüş: 15:00 – At Arabası Durağı Arkası26 ZA 280 – Hasan Ali Kıyak Dikmen (09:00) → Körhasan (09:15) → Eminekin (09:30) → Çifteler (09:45) Dönüş: 15:30 – At Arabası Durağı Arkası26 RK 458 – Baki Bağçe Zaferhamit (09:30) → Yıldızören (09:50) → S. Halimpaşa (10:10) → A. Halimpaşa (10:30) → Çifteler (10:45) Dönüş: 16:20 – At Arabası Durağı Arkası26 ZA 280 – Hasan Ali Kıyak Kadıkuyusu (07:30) → Çatmapınar (07:45) → Ilıcabaşı (08:00) → Çifteler (08:15) Dönüş: 14:00 – At Arabası Durağı Arkası