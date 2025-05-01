İstanbul’da bazı yollar 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul’un birçok ilçesi güvenlik çemberine alındı.Olası eylem ya da provokasyonlara karşı etkinliklerin yapılacağı ilçelerin dört bir yanında güvenlik önlemleri artırıldı.Bazı yollar ve metro durakları da geçici olarak kapatıldı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Taksim’de kutlanmasına valilik izin vermedi. Olası izinsiz gösterilerin önüne geçilmesi için de Cumhuriyet Anıtı çevresi ve Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollara bariyerler yerleştirildi.Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.Araç girişinin olmadığı bölgede işe gitmek isteyen vatandaşların yürüdüğü görüldü.Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.Kadıköy ilçesinde kutlama alanı olan Rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi.Öte yandan Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi. Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi.Bu kapsamda, 1 Mayıs 2025 saat 05.30’dan itibaren kapanan metro istasyonları şöyle:- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması.1 Mayıs'ta kapanan İDO ve Şehir Hatları şöyle:- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.1 Mayıs'ta kapanan TURYOL-DENTUR hatları şöyle:- Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,- Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,- Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,- Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi.- 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması.