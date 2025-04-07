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Doğal afet faciası! Çok sayıda ölü var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağış felaket getirdi. Sel faciası nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 7.04.2025 - 13:34 Güncelleme: 7.04.2025 - 13:34 / Editör: Atilla Özbir
Doğal afet faciası! Çok sayıda ölü varKongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağışın sel ve su baskınlarına neden olduğu bildirildi.

Başkentin birçok bölgesinde büyük hasara yol açan selde 33 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda evin yıkıldığı kaydedildi.