MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamalarından öğrenilebilecek. İşte tüm detaylar...

Binlerce kişinin merakla beklediği Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi.MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.' denildi.