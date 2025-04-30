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MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlar e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamalarından öğrenilebilecek. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 30.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:52 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!Binlerce kişinin merakla beklediği Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.' denildi.

MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı!