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Beyaz Gazete
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Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştI

Kayseri'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i hasta 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 3.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 3.04.2025 - 15:11 / Editör: Atilla Özbir
Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştIKayseri-Pınarbaşı kara yolu Kamber mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Sağlık çalışanı G.T'nin kullandığı 60 AEB 696 plakalı ambulans ile A.Ö. yönetimindeki38 LS 819 kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştI

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Güvenlik güçleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştI