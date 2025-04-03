Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştI

Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Kamber mevkiinde bir kaza meydana geldi.Sağlık çalışanı G.T'nin kullandığı 60 AEB 696 plakalı ambulans ile A.Ö. yönetimindeki38 LS 819 kamyonet çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİGüvenlik güçleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDIKazada kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.