İzmir açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Nisan saat 04.50’de, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Sahil Güvenlik Botu (KB-7) ekiplerince durdurulan lastik bottaki 4’ü çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.