Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, 27 Nisan Pazar günü Katar'ı ziyaret edecek.Fidan son olarak, 2-3 Şubat tarihlerinde Katar'ı ziyaret ederken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de 11 Nisan'da Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Antalya Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelmişti.Türkiye ile Katar arasında 2014'te tesis edilen stratejik ortaklık, üst düzey ziyaretler, düzenli temaslar ve imzalanan çok sayıda anlaşmayla her geçen gün daha da güçleniyor.Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini teşkil eden Yüksek Stratejik Komite, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlıklarında ve iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliğinde 2015'ten bu yana her yıl düzenleniyor.Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı 14 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilirken, müteakip toplantının bu yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalanmıştı.Öte yandan Türkiye ile Katar arasında ikili ticaret hacmi de 2024'te 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti.Türkiye ile Katar, Filistin ve Suriye konuları dahil olmak üzere, bölgesel barış ve istikrarı ilgilendiren meselelerde benzer yaklaşımları paylaşırken, bu doğrultuda istişarelerini sürdürüyor.İki ülke, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik olarak hem ikili düzeyde hem de İİT-AL Gazze Temas Grubu dahil olmak çok taraflı platformlarda yakın iş birliği ve diyalog içinde.