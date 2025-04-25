Cizre’de trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Zeki Bacak’ın cenazesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Uşak’a gönderildi.

Cizre’de, 20 Nisan 2025 tarihinde trafik kazasına müdahale etmek üzere görevlendirilen polis memuru yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.4 günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren trafik polisi Zeki Bacak, dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.