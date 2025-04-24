Trafikte yeni dönem resmen başladı! 21 yaş şartı geldi

Personel taşımacılığında önemli bir değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte yürürlüğe girdi.Artık kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet veren personel servis araçlarının yaş sınırı 21'e çıkarıldı.Bu yeni düzenleme, taşımacılık firmalarını ve kamu hizmeti sağlayıcılarını yakından etkileyecek.Yeni yönetmeliğe göre, personel taşımacılığı için kullanılan araçların yaşının 21 yılı geçmemesi gerekecek. Eski düzenlemede bu sınır 19'du.Bu değişiklikle birlikte, araçların yaşı, üretim yılına değil, kullanıma giriş yılına göre hesaplanacak. Yani, araçlar fabrikadan çıktığı yıl değil, hizmete girdiği ilk yıl esas alınarak değerlendirilecek.Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taşıma hizmetlerinde kullanılan araçlarla ilgili yapılan bu değişiklik, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve hemen yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin denetimi ve uygulanması ise Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak.Bu değişiklik, özellikle kamu hizmeti veren taşımacılık firmalarının araç filolarını güncellemeleri gerekliliğini doğurabilir.21 yaş ve üzerindeki servis araçlarının kullanımı artık mümkün olmayacak. Bu durum, firmaların araç filosunu yenilemelerini veya mevcut araçların yerine yeni alımlar yapmalarını zorunlu kılabilir.