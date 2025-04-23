Mansur Yavaş’a kentsel dönüşüm sorusu: 10 milyar TL nerede?

Nihat Yalçın, Mamak'taki kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirerek, '10 milyar lirayı harcadınız ama hak sahipleri hâlâ evlerine kavuşamadı. Bu paralar nereye gitti? Çıkın ve kamuoyuna açıklayın' diye seslendi.Mamak ilçesinde uzun yıllardır devam eden kentsel dönüşüm projesi, 15 bin konutu kapsıyor. Bu konutlardan 5 bini, AK Parti döneminde 2014-2019 yılları arasında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yalçın, Yavaş'ın göreve gelirken 5 yıl içerisinde 10 bin konut teslim etme sözü verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: 'Başkan Yavaş, bu kürsüde söz verdi. Önce 10 bin dedi, sonra 5 bine düşürdü. Temel atacağız, konut teslim edeceğiz dedi ama 6 yılın sonunda ortada sadece 470 konut var. Oradaki vatandaşların duygularıyla oynadınız,' ifadelerini kullandı.Projeye ayrılan 10 milyar liranın akıbetini soran Yalçın, 'Mamak kentsel dönüşümünde hak sahiplerinin duygularıyla oynadınız. 10 milyar lirayı harcadınız ama hak sahipleri evlerine kavuşamadı. Bu paralar nereye gitti? Çıkın ve kamuoyuna açıklayın.' diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a çağrıda bulundu.Kentsel dönüşüm konusunda somut adımların atılmadığı Mamak kentsel dönüşüm projesi usulsüzlüklerle de gündeme gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yapılan yapım protokollerinin usulsüzlükle düzenlendiği iddia edilmiş ve protokoller mahkeme kararı ile iptal edilmişti. Yine PORTAŞ tarafından sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlendiği iddia edilmiş ve Yavaş yönetimi sessizliğe bürünmüştü. Proje hala bitirilemedi ve hak sahiplerinin mağduriyetleri hala giderilebilmiş değil.ABB, Mamak Boğaziçi Mahallesi'ndeki Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için hak sahiplerine vaat edilen konutların finansmanı amacıyla 2886 sayılı Kanun'un 36. maddesi kapsamında kat karşılığı inşaat ihalesi düzenledi. Bu kapsamda 2 arsa satışı gerçekleşirken, projenin tahmini bedeli 807 milyon 723 bin 912 TL olarak açıklandı. Ancak 6 yılda sadece 418 konut üretilebildi.Benzer bir durum Çankaya Dikmen'de de yaşandı. Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ne kaynak yaratmak gerekçesiyle satılan taşınmazlara rağmen, projede somut bir ilerleme sağlanamadı. Hak sahipleri, projelerin bir türlü tamamlanamaması ve mağduriyetlerinin giderilmemesinden şikayetçi.