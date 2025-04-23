Hatay’da sahte piyango bileti bastıran şebekeye operasyon yapıldı

Sahte bilet satışı ile ilgili dikkatlı omamız konusunda sık sık uyarılıyoruz.Bu uyarıların ne kadar haklı olduğu yapılan bir operasyonla gün yüzüne çıktı.Hatay merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda sahte piyango bileti bastırarak yasa dışı çekiliş yapan ve sözde ikramiye dağıtan suç örgütüne operasyon düzenlendi.Yasa dışı olarak kendi geliştirdikleri sisteme uygun olacak şekilde 3 rakamlı sahte piyango bileti bastırarak, biletleri elden veya internet üzerinden satışını yaptıkları tespit eden suç örgütüne yönelik Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Hatay ve Mersin’de operasyon yapıldı.Örgütün; son bir yıl içerisinde kendi aralarında belirledikleri şifreli açıklamalarla son 1 yılda 105 milyon 74 bin 773 TL para transferleri yaptığı tespit edildi.A.K. ve G.O.’nun elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Örgütün; dönemsel olarak yapılan gerçek milli piyango çekilişinde büyük ikramiye kazanan biletin rakamlarına göre; büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 seviyede sözde ikramiye dağıttığı ortaya çıktı.Şüphelilere yönelik olarak 23 Nisan resmi milli piyango çekilişi öncesi 21 Nisan 2025 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda; 7 bin 355 adet yaklaşık değeri 20 milyon 300 bin TL değerinde sahte piyango bileti, 19 adet tombala kartı, 2 milyon 300 bin TL değerinde 158 bin 930 Suudi Arabistan Riyali, 150 bin 600 TL ve 9 bin 850 ABD doları, 750 euro yabancı para, 9 adet satılmış biletlere ait yaklaşık 2 buçuk milyon koçan, 2 adet bilet afişi ele geçirildi.