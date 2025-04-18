Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Bankanın faizleri artırma kararı sonrası altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 112 bin lira, en yüksek 4 milyon 129 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,5 artışla 4 milyon 120 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 4.073,41 TL'den, çeyrek altın ise 6.780,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 18 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.071,78Satış 4.073,41Alış 6.702,00Satış 6.780,00Alış 13.404,00Satış 13.560,00Alış 26.726,00Satış 27.016,00