Toz fırtınası alarmı! 2 bin kişi hastanelik oldu

Irak genelinde etkili olan yoğun toz fırtınası nedeniyle 2 bin 751 kişi solunum sıkıntısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde yaşamı felç eden fırtına, görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşürdü, hava trafiğini durma noktasına getirdi.Toz fırtınası özellikle Necef, Basra, Meysan, Müsenna, Divaniye ve Zikar vilayetlerinde etkili oldu. Basra'da 749, Müsenna'da 700, Meysan'da 656, Divaniye'de 322, Zikar'da 174 ve Necef'te 150 kişi hastanelik oldu. Sağlık kaynakları, vakaların çoğunda nefes darlığı ve solunum yolu rahatsızlıklarının görüldüğünü bildirdi.Toz fırtınasının en yoğun hissedildiği Basra vilayetinde, Valilik kararıyla tüm kamu kurumlarında bugün resmi tatil ilan edildi. Basra Valisi Esad el-İydani, 'Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için böyle bir karar almak zorunda kaldık' dedi. Kritik kamu hizmetlerinin ise faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.Birleşmiş Milletler verilerine göre Irak, toz fırtınaları, aşırı sıcaklıklar ve su kıtlığı nedeniyle iklim değişikliğine karşı dünyanın en savunmasız beş ülkesi arasında yer alıyor. 2022 yılında yaşanan benzer bir toz fırtınasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.