Toz fırtınası alarmı! 2 bin kişi hastanelik oldu
Irak’ta etkili olan şiddetli toz fırtınası yaşamı durma noktasına getirdi. Gökyüzü turuncuya döndü, görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Soluk alamayan 2 bin 751 kişi hastanelere kaldırıldı, Basra’da resmi tatil ilan edildi. Uçuşlar iptal edildi, şehirler görünmez hale geldi.
Irak genelinde etkili olan yoğun toz fırtınası nedeniyle 2 bin 751 kişi solunum sıkıntısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde yaşamı felç eden fırtına, görüş mesafesini 1 kilometrenin altına düşürdü, hava trafiğini durma noktasına getirdi.
GÜNEYDE GÖKYÜZÜ TURUNCUYA DÖNDÜ
Toz fırtınası özellikle Necef, Basra, Meysan, Müsenna, Divaniye ve Zikar vilayetlerinde etkili oldu. Basra'da 749, Müsenna'da 700, Meysan'da 656, Divaniye'de 322, Zikar'da 174 ve Necef'te 150 kişi hastanelik oldu. Sağlık kaynakları, vakaların çoğunda nefes darlığı ve solunum yolu rahatsızlıklarının görüldüğünü bildirdi.
BASRA'DA RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ
Toz fırtınasının en yoğun hissedildiği Basra vilayetinde, Valilik kararıyla tüm kamu kurumlarında bugün resmi tatil ilan edildi. Basra Valisi Esad el-İydani, 'Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için böyle bir karar almak zorunda kaldık' dedi. Kritik kamu hizmetlerinin ise faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.
IRAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI EN SAVUNMASIZ ÜLKELER ARASINDA
Birleşmiş Milletler verilerine göre Irak, toz fırtınaları, aşırı sıcaklıklar ve su kıtlığı nedeniyle iklim değişikliğine karşı dünyanın en savunmasız beş ülkesi arasında yer alıyor. 2022 yılında yaşanan benzer bir toz fırtınasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.
GÜNEYDE GÖKYÜZÜ TURUNCUYA DÖNDÜ
Toz fırtınası özellikle Necef, Basra, Meysan, Müsenna, Divaniye ve Zikar vilayetlerinde etkili oldu. Basra'da 749, Müsenna'da 700, Meysan'da 656, Divaniye'de 322, Zikar'da 174 ve Necef'te 150 kişi hastanelik oldu. Sağlık kaynakları, vakaların çoğunda nefes darlığı ve solunum yolu rahatsızlıklarının görüldüğünü bildirdi.
BASRA'DA RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ
Toz fırtınasının en yoğun hissedildiği Basra vilayetinde, Valilik kararıyla tüm kamu kurumlarında bugün resmi tatil ilan edildi. Basra Valisi Esad el-İydani, 'Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için böyle bir karar almak zorunda kaldık' dedi. Kritik kamu hizmetlerinin ise faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.
IRAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI EN SAVUNMASIZ ÜLKELER ARASINDA
Birleşmiş Milletler verilerine göre Irak, toz fırtınaları, aşırı sıcaklıklar ve su kıtlığı nedeniyle iklim değişikliğine karşı dünyanın en savunmasız beş ülkesi arasında yer alıyor. 2022 yılında yaşanan benzer bir toz fırtınasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.