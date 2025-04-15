Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 956 bin lira, en yüksek 3 milyon 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 962 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.948,49 TL'den, çeyrek altın ise 6.536,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 15 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.927,99Satış 3.948,49Alış 6.480,00Satış 6.536,00Alış 12.961,00Satış 13.074,00Alış 25.842,00Satış 26.048,00Alış 3.216,09Satış 3.228,43