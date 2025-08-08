Katil İsrail'den kritik karar! Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline onay verildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından, soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağı açıklandı.Açıklamada Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü.Bu şartlar şöyle sıralandı:- Hamas'ın silahsızlandırılması- 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi- Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi- İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi- Hamas ve Filistin yönetimine alternatif ve sivil bir yönetimin kurulmasıİsrail basınında yer alan haberde toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında tartışma çıktığı ifade edildi.Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.