CHP yine İngiliz'e şikayet etti! Ekrem İmamoğlu Economist'e yazdı

İBB Başkanı görevindeyken rüşvet ve terör soruşturmalarından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.Cezaevinden de sık sık açıklamalar yayınlayan İmamoğlu, bu kez de İngiliz Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Ancak İmamoğlu'nun yazısının baştan sonra ülkemizi karalama üzerine olduğu dikkatlerden kaçmadı.Yaklaşık 50 yıl sonra terörün bitmesine bu kadar yaklaşılmışken, terör örgütü PKK silah bırakmaya başlamışken 'Terörsüz Türkiye' sürecini hedef alan İmamoğlu; sürecin şeffaf yönetilmediğini iddia etti.Başlığının 'Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin içerde barışı, dışarda itibarı nasıl sağlayabileceği üzerine' olduğu makalenin girişinde ise 'Cezaevindeki muhalefet cumhurbaşkanı adayı 'Demokratik gerileme ile değil' diye yazıyor' ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri olan dış politika hamlelerini de eleştiren İmamoğlu, dış politikamızı 'tepkisel ve tutarsız' olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi başarısını ise hedef alarak hükümetin bölgesel güç vizyonunu 'kişisel hırslarla şekillenmiş' diyerek karalamaya çalıştı.