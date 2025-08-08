Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.Yapılan tahminlere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.Diğer yerler ise az bulutlu ve açık seyredecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde olacak.Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bu illerde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.Meteoroloji'nin verilerine göre bölgelerimizde beklenen hava durumu şöyle:Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBALIKESİR °C, 34°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 35°C Parçalı bulutluParçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İZMİR °C, 39°C Parçalı ve az bulutluAFYONKARAHİSAR °C, 32°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 39°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°C Parçalı ve az bulutluANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutluHATAY °C, 35°C Parçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 34°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 33°C Az bulutluAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutluARTVİN °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 33°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutluVAN °C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık