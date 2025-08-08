Bakan Yumaklı'dan uyarı! 'Riskli bir döneme girdik'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerle buluştu. Bakan Yumaklı, orman yangınları ve İzmir'in su sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Orman yangınlarına ilişkin uyarılarda bulunan Yumaklı, ''Tüm dünya (özellikle bizim kuşağımızdaki ülkeler) orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya, Fransa ve Yunanistan’da devam eden yangınlar var. ABD’de günlerdir devam eden ve halen hızla büyüyen yangınlar var. Biz bu yıl biri haziran diğeri de temmuz olmak üzere 2 dalga halinde yaşadık. 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanımız ve 132 bin gönüllümüzle biz sürekli mücadele halindeyiz. Dünyada yangın tespitinde İHA’ları kullanan 2’inci ülkeyiz. Ama asıl başarı yangının hiç çıkmaması sağlamaktır. Bu da 86 milyon vatandaşımızın hep birlikte aynı duyarlılık ve hassasiyetiyle mümkün. 8 Ağustos’tan itibaren yine riskli bir döneme giriyoruz. Lütfen dikkat edelim. En ufak bir duman, ateş gördüğümüzde 112’ye haber verelim. Biz 15 Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz.'' ifadelerini kullandı.Son yangınlardan sonra bazı dernekler, firmalar tamamen iyi niyetle ağaçlandırma, fidan dikme gibi kampanyalar başlatmak istiyorlar, hatta başlatan var. Vatandaşlarımızdan da talepler geliyor, yanan yerlere fidan dikelim diye. Tabi ki bunun bilimsel olarak belli bir zamanı var. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz var. Tüm vatandaşlarımızı bu yanan alanlara fidan dikmek için 11 Kasım’da ağaçlandırma sahalarımıza bekliyoruz. Sürekli yapılan bir dezenformasyonun da bir kez daha burada doğrusunu söyleyelim. Yanan yerler Anayasa gereği sadece ağaçlandırılır, otel, tesis veya başka bir şey yapılamaz. Her yıl 500 milyon, 23 yılda ise 7.5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Biz ağaçlandırmada dünyada 4’üncü Avrupa’da 1’inciyiz.İzmir'deki su sorununa değinen Bakan Yumaklı, ''İzmir'de su kesintisi başlamış. Bu bir çözüm değildir. Çözüm altyapıyı güçlendirmekten geçer. Örneğin İzmir'de 68 milyon metreküp, yani Tahtalı Barajı'ndan İzmir'e aktarılan miktar kadar su vatandaşa ulaşmadan şebekede kayboluyor. Kayıp kaçak, belediyelerin altyapı yatırımlarıyla çözeceği bir husus. Bir diğer husus, kurak dönemde baraja değil yeraltı kuyularından çıkan suya yönelmek lazım. Kurak dönemde baraja yüklenirsen barajı bitirirsin. İzmir'de ihtiyacın yarısı yeraltı kuyularından yarısı da barajlardan. Planlama yapmak zorundasınız. İzmir'in tatil merkezlerinden Çeşme'de, kuraklık ve yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle 10 saate ulaşan günlük su kesintileri uygulanıyor. Bir diğer sorunlu bölge Çeşme. Çeşme'nin yıllık ihtiyacı ortalama 6 milyon metreküp. Yine İzmir'in il genelinde kayıp kaçak oranını hatırlatırsak, Çeşme'nin ihtiyacının neredeyse 11 katı şebekede kayboluyor. Bunun önüne geçmezsen ilçeye su veremezsin, su kesintisi uygularsın.'' ifadelerini kullandı.Çeşme'nin su sorunun çözüleceğini belirten Yumaklı, ''Bir diğer sorunlu bölge Çeşme. Çeşme’nin yıllık ihtiyacı ortalama 6 milyon metreküp. Yine İzmir’in il genelinde kayıp kaçak oranını hatırlatırsak, Çeşme’nin ihtiyacının neredeyse 11 katı şebekede kayboluyor. Bunun önüne geçmezsen ilçeye su veremezsin, su kesintisi uygularsın. Son olarak DSİ’nin orada bir yatırım var. İnşallah 1-2 gün içinde devreye alacağız. 1,7 milyar liralık bir yatırım. Yılda 3,7 milyon metreküp suyu arıtarak Çeşme’ye verecek kapasiteye sahip. Bunun devreye girmesiyle şimdilik Çeşme’nin su sorunu çözülmüş olacak. Ama yine tekrar ediyorum. Kuraklık çok şiddetli bir şekilde geliyor. Sadece İzmir özelinde değil tüm yerel yönetimlerimizin kayıp kaçak sorunlarını bir an önce halletmesi, işletme planlarını uygun şekilde yapması, yatırımlarını buna göre yapması gerekiyor.''dedi.Köpek sorununa ilişkin konuşan Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı;Hep söylediğimiz bir husus var. Bu köpeklerin yeri sokaklar değil. Buradaki en büyük sorun köpeklerin sahipsiz olması. Meclisimizin yaptığı düzenleme sonrası sorunun boyutu biraz geriledi. Bu noktada İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya ve 81 il valimize hassaten teşekkür etmek istiyorum. Bütün illerde gerek yeni barınakların kurulması gerek mevcutların denetimiyle ilgili çok hızlı harekete geçildi. Henüz tam olarak bitmiş değil, ama ciddi mesafe kat ettiğimizi belirtmek isterim. Bu sorunu ülke gündeminden kalıcı olarak çıkartmakla ilgili tüm bakanlıklar olarak kararlıyız