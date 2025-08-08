Karadeniz’de mor altın hasadı başladı! Üreten köşeyi dönüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kırsal kalkınma odaklı projeleriyle temeli atılan mavi yemiş üretimi, kentte alternatif gelir kaynağı olarak öne çıkmaya devam ediyor.2020 yılından bu yana yürütülen fidan ve sulama altyapısı desteğiyle bu yıl itibariyle 176 dekarlık alana ılaşan mavi yemiş üretimi yüz güldürmeye devam ediyor.Bu yıl da hasat edilmeye başlayan mavi yemiş özellikle fındık üretiminde düşüş yaşayan üreticilere can suyu olmuş durumda.Fındık üretiminin yanında önemli bir yan gelir kaynağı durumuna gelmiş mavi yemiş bu yıl kilosu 500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.Verimli toprak yapısı ve iklim koşulları nedeniyle Ordu'da yüksek kaliteyle yetiştirilen mavi yemiş, pazar değeri açısından da dikkat çekiyor.Fındık bahçelerinde dönüşüm yapan birçok çiftçi, mavi yemiş sayesinde birim alandan elde ettiği kazancı artırdığını belirtiyor.