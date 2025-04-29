Apple'dan akıllı gözlük hamlesi: Meta'ya rakip olacak

Teknoloji devi Apple'ın giyilebilir teknoloji alanındaki bir sonraki büyük hamlesinin ne olacağı merakla beklenirken, güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, şirketin yeni bir cihaz kategorisi üzerinde çalıştığını bildirdi: Akıllı gözlük.N50 kod adıyla anılan bu projenin, Apple'ın gelişen yapay zeka yeteneklerini şık bir gözlük form faktörüne entegre etmeyi amaçladığı söyleniyor.Bu hamle, Apple'ın uzun vadeli hedefi olan tam teşekküllü artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerine giden yolda önemli bir ara adım olarak görülüyor.Gerçek AR gözlüklerinin vizyonunun gerçekleşmesine henüz birkaç yıl varken, Apple'ın Meta'nın Ray-Ban ile yaptığına benzer, daha pratik bir akıllı gözlük yaklaşımı benimsediği anlaşılıyor.Geliştirilmekte olan Apple akıllı gözlüklerinin en dikkat çekici özelliği, Meta Ray-Ban gibi rakiplerine benzer şekilde bir ekrana sahip olmayacak olması.Bunun yerine cihazın kameralar, mikrofonlar, hoparlörler ve bir yapay zeka asistanı ile donatılması ve tüm bu teknolojinin normal görünümlü bir gözlük çerçevesine entegre edilmesi bekleniyor.Gurman'a göre Apple'ın akıllı gözlükleri, çevresini algılayıp anlayabilen ve kullanıcıya faydalı bilgiler sunabilen bir 'Apple Intelligence' cihazı olacak.Ancak bu gelişmiş yapay zeka yeteneklerine rağmen, cihaz bu aşamada tam bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunmayacak.Apple'ın bu gözlüklerle kullanıcıların fotoğraf çekmesine izin vermeyi düşündüğü, ancak bu kararda gizlilik endişelerinin hala önemli bir rol oynadığı da belirtiliyor.Giyilebilir kameraların gizlilik konusundaki hassasiyeti göz önüne alındığında, Apple'ın bu özelliği nasıl uygulayacağı veya kısıtlayacağı merak konusu.Ayrıca Apple'ın, akıllı gözlüklerle aynı 'Görsel Zeka' teknolojisini kullanan, dahili kameralara sahip yeni bir AirPods versiyonu üzerinde de çalıştığı bildiriliyor.Hem akıllı gözlüklerin hem de kameralı yeni AirPods modelinin 2027 yılı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.