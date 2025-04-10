İstanbul'da zehir tacirlerine suçüstü

İstanbul Arnavutköy'de devriye gezen yunus polis ekipleri, davranışlarını şüpheli buldukları Ö.F.Ö (25) ile E.T. (29) isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı.Arama sırasında E.T.’nin üzerinden 3 adet toplamda 20 gram olacak şekilde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.Polis ekipleri şahıslar üzerindeki çalışmasına genişleterek devam edince şahıslardan E.T.’nin torbacı diye adlandırılan uyuşturucu madde satıcısı olduğu ve Ö.F.Ö isimli şahısla satış için buluştuğu ortaya çıktı.Polis ekipleri devam eden çalışmalar kapsamında E.T. isimli şahsın evinde yaptığı aramalarda toplamda 22 parça satışa hazır ağırlığı 2 kilo 670 gram olan uyuşturucu madde ele geçirdi.Öte yandan ev içerisinde 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, 57 adet kartuş ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen yaklaşık 15 bin TL nakit para bulundu.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.