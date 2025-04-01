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Afyonkarahisar'da kavşakta korkutan kaza: 3 yaralı

Sinanpaşa ilçesinde, kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

Ekleme: 1.04.2025 - 16:27 Güncelleme: 1.04.2025 - 16:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Afyonkarahisar'da kavşakta korkutan kaza: 3 yaralı
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, M.G. yönetimindeki otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan S.I. idaresindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.