Afyonkarahisar'da kavşakta korkutan kaza: 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, M.G. yönetimindeki otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan S.I. idaresindeki araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.