Afyonkarahisar'da kavşakta korkutan kaza: 3 yaralı
Sinanpaşa ilçesinde, kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, M.G. yönetimindeki otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan S.I. idaresindeki araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.