TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman başlayacak? Şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, alımın detaylarını açıklayarak, 3.105 yangın işçisi, 3477 destek personeli ve 150 mühendis olmak üzere toplamda 8.500 personelin kadroya dahil edileceğini belirtti. Bu alımlar, kamuya açık ve merkezi sınavla yapılacak olup, başvuru süreci ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bu büyük alım sürecini kısa sıra içinde tamamlayarak, çeşitli branşlarda ihtiyaç duyduğu personelini işe alacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi alanlarda personel alınacak?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 8.500 yeni personelin alınacağını duyurdu. Kadro dağılımına göre, 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis göreve başlayacak. Alımlar, merkezi sınav sistemiyle yapılacak olup, başvurular ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlık, sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını ve farklı branşlarda ihtiyaç duyulan personelin kadroya dahil edileceğini belirtti. Başvuru tarihleri ve detaylı şartların haberin devamında…
Genel Hükümler: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uygulanacaktır. Bu şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerleştirilmeleri yapılsa bile atamaları yapılmayacaktır.
Sözleşme Feshi Durumu: Adayların, daha önce sözleşmeli olarak kamu kurumlarında çalışmış olmaları durumunda, eğer sözleşmeleri haksız bir şekilde feshedilmişse veya aday kendisi feshetmişse, bu durumda fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden başka bir kamu kurumunda sözleşmeli pozisyonda çalışmaları mümkün değildir. Aksi takdirde, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.
Vatandaşlık Şartı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. KKTC uyruklu veya 2527 sayılı Kanun kapsamında olan kişiler ile yabancı uyruklu adaylar başvuru yapamayacaktır.
KPSS Puanı Şartı: Adaylar, başvuracakları pozisyona göre belirlenen KPSS puan türünden en az 50 puan almış olmalıdır. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı geçerlidir.
Emeklilik ve Yaş Şartı: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ve 65 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunamazlar. Bu adayların yerleştirilmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
KHK ile Kamu Görevinden Çıkarılma: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan kişiler başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları gerçekleşmeyecektir.
Görev Yeri: Ataması yapılacak personel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra birimlerinde görev alacaktır. Adaylar, görev yerleri hakkında detaylı bilgiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirler.
Güvenlik Soruşturması: Yerleştirmeleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Sonuçlar olumlu olursa, atamaları gerçekleştirilecektir.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL İSTİHDAM EDECEK!Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'nda gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölyesi" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, orman yangınlarına karşı daha etkili bir koruma sisteminin oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bakan Yumaklı, bu amaçla 8 bin 500 kişilik yeni bir ekip kurulacağını açıkladı. Yeni ekip, 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis olmak üzere, ilerleyen dönemde kendi kadrolarında yer alacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?Bakan Yumaklı, 8 bin 500 kişilik personel alımı için başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşturulması bekleniyor.
KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarında, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" ifadelerine yer verdi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARITarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, önümüzdeki dönemde yayımlanacak kılavuzla duyurulacaktır. Ancak geçmiş yıllarda yayımlanan kılavuzlarda yer alan başvuru şartları şu şekilde belirlendi;
Genel Hükümler: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uygulanacaktır. Bu şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerleştirilmeleri yapılsa bile atamaları yapılmayacaktır.
Sözleşme Feshi Durumu: Adayların, daha önce sözleşmeli olarak kamu kurumlarında çalışmış olmaları durumunda, eğer sözleşmeleri haksız bir şekilde feshedilmişse veya aday kendisi feshetmişse, bu durumda fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden başka bir kamu kurumunda sözleşmeli pozisyonda çalışmaları mümkün değildir. Aksi takdirde, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.
Vatandaşlık Şartı: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. KKTC uyruklu veya 2527 sayılı Kanun kapsamında olan kişiler ile yabancı uyruklu adaylar başvuru yapamayacaktır.
KPSS Puanı Şartı: Adaylar, başvuracakları pozisyona göre belirlenen KPSS puan türünden en az 50 puan almış olmalıdır. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puanı geçerlidir.
Emeklilik ve Yaş Şartı: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ve 65 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunamazlar. Bu adayların yerleştirilmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
KHK ile Kamu Görevinden Çıkarılma: Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan kişiler başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları gerçekleşmeyecektir.
Görev Yeri: Ataması yapılacak personel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra birimlerinde görev alacaktır. Adaylar, görev yerleri hakkında detaylı bilgiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirler.
Güvenlik Soruşturması: Yerleştirmeleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Sonuçlar olumlu olursa, atamaları gerçekleştirilecektir.