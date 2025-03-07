TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025: Kamuya personel alımı ne zaman başlayacak? Şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8.500 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, alımın detaylarını açıklayarak, 3.105 yangın işçisi, 3477 destek personeli ve 150 mühendis olmak üzere toplamda 8.500 personelin kadroya dahil edileceğini belirtti. Bu alımlar, kamuya açık ve merkezi sınavla yapılacak olup, başvuru süreci ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bu büyük alım sürecini kısa sıra içinde tamamlayarak, çeşitli branşlarda ihtiyaç duyduğu personelini işe alacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi alanlarda personel alınacak?