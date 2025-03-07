Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 15°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 18°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 23°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 24°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 15°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 6°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 21°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 21°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 20°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 23°CAz bulutlu ve açık