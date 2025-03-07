Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'da sis görülürken, iç bölgeler için buzlanma, don ve çığ uyarısı sürüyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde 7 Mart 2025 hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık