Popüler iki markanın kokusu yasaklandı! Tüm mağazalardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimlerde yeni riskli ürünleri tespit etti.Güncellenen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi listesinde, piyasada oldukça popüler olan iki markanın oda kokuları yer aldı.Loris markasına ait Dekoratif Bambu Çubuklu Oda Parfümü (Sandal Ağacı) için toplatılma kararı verildi.Bakanlık, üründe “dokusal uyarı” bulunmadığını ve bu nedenle kullanıcılar için güvenlik riski taşıdığını açıkladı.Chakra markasına ait çubuklu oda kokusu da alerjik reaksiyon riski nedeniyle yasaklandı. Ürünün satışının durdurulduğu ve piyasadaki mevcut stokların geri çekileceği bildirildi.