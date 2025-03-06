Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 3.421,72 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 420 bin lira, en yüksek 3 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 472 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.421,72 TL'den, çeyrek altın ise 5.709,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 6 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.421,11Satış 3.421,72Alış 5.655,00Satış 5.709,00Alış 11.311,00Satış 11.421,00Alış 22.550,00Satış 22.744,00Alış 2.918,59Satış 2.918,85