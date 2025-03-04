Manisa'da yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 karayolu üzerinde Erbiller Sanayi Işıklı Kavşağı'nda 59 yaşındaki Mustafa Bağcı yönetimindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Karasu yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.Çarpmanın şiddetiyle yolcu otobüsü, önündeki tankere ve bu araç da yine önünde duran otomobile çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi ve ardından özel bir hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Mustafa Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken otobüs yedek kaptanı Hazım Mutlu, ağır yaralı şekilde Manisa CBÜ Hastanesi'ne sevk edildi.Diğer yaralılardan otobüs şoförü Ali Karasu, yolculardan Kaan Buğra T, Abdullah D, Zeliha D, Hatice A. ve Ayşegül A. ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yolcu otobüsünün, Gaziantep-İzmir seferini yapmakta olduğu bildirildi.