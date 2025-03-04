Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamaları, küresel belirsizlikler, FED'in faiz politikasına ilişkin belirsizlik altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Mart 2025 altın fiyatları...

ABD’nin gümrük vergileri ve korumacı ticaret politikalarının olası etkilerine yönelik endişeler ile siyasi ve jeopolitik risklerin sürmesi, güvenli liman olan altına talebi artırıyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı.Serbest piyasada gram altın 3.382,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.624,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.382,00Satış 3.382,58Alış 5.569,00Satış 5.624,00Alış 11.139,00Satış 11.248,00Alış 22.213,00Satış 22.408,00Alış 2.887,40Satış 2.887,73