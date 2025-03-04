Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamaları, küresel belirsizlikler, FED'in faiz politikasına ilişkin belirsizlik altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Mart 2025 altın fiyatları...
ABD’nin gümrük vergileri ve korumacı ticaret politikalarının olası etkilerine yönelik endişeler ile siyasi ve jeopolitik risklerin sürmesi, güvenli liman olan altına talebi artırıyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı.
Serbest piyasada gram altın 3.382,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.624,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
4 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.382,00
Satış 3.382,58
4 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.569,00
Satış 5.624,00
4 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.139,00
Satış 11.248,00
4 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 22.213,00
Satış 22.408,00
4 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.887,40
Satış 2.887,73
Serbest piyasada gram altın 3.382,58 TL'den, çeyrek altın ise 5.624,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 4 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
4 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.382,00
Satış 3.382,58
4 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.569,00
Satış 5.624,00
4 MART 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 11.139,00
Satış 11.248,00
4 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 22.213,00
Satış 22.408,00
4 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.887,40
Satış 2.887,73