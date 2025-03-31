Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

31 Mart 2025 Pazartesi günü, altın ve döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında değişiklikler görülüyor. İşte altın ve döviz fiyatları:3.797,49 TL6.208,88 TL12.412,57 TL25.226,00 TL24.762,65 TL3.107,00 USD