Ekonomik güven martta 22 ayın zirvesine çıktı

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,2 iken, Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 100,8 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven Mayıs 2023'ten beri en yüksek düzeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 1,6 artarak 100,8 seviyesine yükseldi. Endeks şubatta 99,2 değerini almıştı.Ekonomik güven Mayıs 2023'ten beri en yüksek düzeye ulaştı.Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 artarak 85,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,4 artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artarak 114,4 değerini aldı.Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 azalarak 113,4,, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 88,9 seviyesine geriledi.Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.