Çanakkale Boğazı'nda bekleyen arızalı gemi çekildi

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na yola çıkan 100 metre uzunluğundaki Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, 20 Mart’ta Çanakkale Boğazı’nda Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18', bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.Burada 6 gündür demirli olan gemi, bugün sabah saatlerinde 'Kurtarma-20' römorkuna yedeklenerek boğazdan geçirildi. Gemiye, boğazı geçişi sırasında 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri de eşlik etti. Geminin Ambarlı Limanı'na götürüldüğü öğrenildi.