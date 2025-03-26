Acil uyarı! Bu hazır çorbalar raflardan kaldırılıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı hazır çorbalarda sağlığı tehdit eden bakterilerin yer aldığını duyurdu. Şirket, bu ürünleri acil olarak geri çağırdı.

Washington, Anacortes'te faaliyet gösteren SeaBear Şirketi, Clostridium botulinum bakterisiyle kirlenme riski taşıyan Füme Somon Çorbası ve Alehouse Midye Çorbası ürünlerini acil olarak geri çağırdı.Yetkililer, söz konusu ürünlerin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek tüketicilere uyarıda bulundu.Uzmanlar, botulizm vakalarının ölümcül olabileceğini ve belirtilerin fark edilmesi halinde hızlıca tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.Genel halsizlik, baş dönmesi, çift görme, yutma güçlüğü ve nefes almada zorluk gibi belirtiler yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor.Yetkililer, ürünlerin bozulmuş görünmese bile kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini hatırlatarak, tüketicilere satın aldıkları çorbaları kontrol etmeleri ve etkilenen ürünleri derhal imha etmeleri çağrısında bulundu.