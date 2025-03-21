Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada 2,8 milyar liralık destek ödemesinin yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 17 ildeki üreticilere yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.
ÇİFTÇİYE 2,8 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILACAK
Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, 'Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız' ifadesini kullandı.
ÖDEMELER 17 İLDEKİ ÜRETİCİLERE YAPILACAK
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.
ÇİFTÇİYE 2,8 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILACAK
Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, 'Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız' ifadesini kullandı.
ÖDEMELER 17 İLDEKİ ÜRETİCİLERE YAPILACAK
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.