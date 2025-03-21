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Beyaz Gazete
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Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada 2,8 milyar liralık destek ödemesinin yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 17 ildeki üreticilere yapılacak.

Ekleme: 21.03.2025 - 10:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:48 / Editör: Atilla Özbir
Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

ÇİFTÇİYE 2,8 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILACAK

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, 'Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız' ifadesini kullandı.

ÖDEMELER 17 İLDEKİ ÜRETİCİLERE YAPILACAK

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.