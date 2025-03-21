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Bursa'da trafikte ön kaldıran motosikletli maganda yakalandı

Akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak sürat yapan Y.E.A. isimli maganda gözaltına alındı.

Ekleme: 21.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:47 / Editör: Atilla Özbir
Bursa'da trafikte ön kaldıran motosikletli maganda yakalandıTrafikte magandalar sadece otomobille tehlike saçmıyor.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin önün kaldırarak teker yapan sürücü Y.E.A., yaptığı hareketlerle trafiği ve kendini tehlikeye attı.

Bursa'da trafikte ön kaldıran motosikletli maganda yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

O anları kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaşan Y.E.A, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da trafikte ön kaldıran motosikletli maganda yakalandı