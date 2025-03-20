X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart X (Twitter) erişim sorunundaki son durum

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlar ve akış yenileme işlemleri sırasında sorun yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar, özellikle içerik güncellemeleri yapmaya çalışırken "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi deneyin" şeklinde uyarılar aldı. Bu aksaklıkların kaynağı ve çözümüyle ilgili incelemeler hızla devam ediyor. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor ve sorun ne zaman çözülecek? İşte, X erişim problemi hakkında son gelişmeler…

20 Mart Perşembe günü, X platformuna giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar, 'X çöktü mü?' sorusunu araştırmaya başladı. Uygulama üzerinden giriş yapmakta zorluk çeken kişiler, özellikle akış yenileme ve paylaşım işlemleriyle ilgili problemler yaşadıklarını belirttiler. Peki, X (Twitter) neden açılmıyor, sorunun kaynağı nedir ve ne zaman düzelecek? İşte detaylar...X ÇÖKTÜ MÜ?Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, 20 Mart Perşembe sabahından itibaren erişim sorunları yaşamaya başladı. Kullanıcılar, X'e giriş yapmaya çalıştıklarında 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi deneyin' mesajıyla karşılaştılar. Bu sorun, platforma giriş yapmaya çalışan birçok kişi tarafından fark edilince, kullanıcılar X'e erişim problemini araştırmaya başladılar. Detaylar ise şu şekilde:X (TWİTTER) ERİŞİM SORUNUNDAKİ SON DURUM19 Mart Çarşamba günü başlayan Instagram, Twitter, YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde engeli devam ediyor. Konu ile ilgili henüz resmi kaynakalrdan açıklama yapılmadı. Gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.X NE ZAMAN DÜZELECEK?Hata tespit raporuna göre X'te, 19 Mart Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Uygulamaya erişim sorunun ne zaman düzeleceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.