Vatandaşa at ve eşek etinden sucuk yedirmişler! Kasap ve firmadan şok savunma

İstanbul Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde Bağcılar'a bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'nde hizmet veren 'E. Emin Kasap' isimli işletmede aldıkları sucuk numunesinin incelemesi sonrası at ve eşek eti geni tespit etti.Ekipler tespit sonrası olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kasap sahibi ve firma sahibinin ifadeleri alındı.Savcılığın, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçu kapsamında başlattığı soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 'E. Emin Kasap' isimli işletmenin sahibi Mehmet K., ifadesinde şunları söyledi: 'Bağcılar Papaz Köprüsü'nde dükkanıma düzenli olarak her hafta iki defa et siparişi veriyordum. Bu etten çıkan kaburgaları sucuk dolumu için 'Yıldırım Et Gıda'ya bırakıyordum. Son gelen sucuklarımda İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerde ette usulsüzlük çıktığını öğrendim. Bunu firma sorumlusu Ali Y.'ye bildirdim. Ancak durumu kabul etmediğini söyledi. Bütün evraklarımı ekiplere teslim ettim. Firma ile de ticaretimi kestim' dedi.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan firma sorumlularından Halil Y., ise şunları söyledi: 'Emin Et isimli kasap dükkanının sahibi Mehmet Y., firmamıza gelerek 10 kg dana eti olduğunu söylediğini eti getirdi. Firma olarak birkaç defa bu şahsa fason olarak sucuk üretimi gerçekleştirmiştik. Rica üzerine bu 10 kg eti de sucuk yaptık. Sonra sucukları kendisine teslim ettik. Daha sonra İlçe Tarım Ekipleri şahsın dükkanına gidip iki adet numune sucuk almışlar. Numunelerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmiş. Etiket bize ait olduğu için bize de para cezası kesildi. Ürünler de toplatıldı. Aynı parti numarasına ait olan ve bizim etlerimizle üretilen sucuklar dükkanımızda satışa hazır halde duruyor. Ekipler bizden de numune alsa bir sorun olmadığı ortaya çıkacaktı. Daha önce defalarca denetime girdik. Hiçbir ürünümüzde usulsüzlüğe rastlanmadı.'