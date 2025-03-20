Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk 'EKO' sistemi'! 560 milyar liralık kirli para organizasyonu deşifre oldu!

CHP'li İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında 87 şüpheli gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun örgüt lideri olarak gösterildiği soruşturmaların merkezinde para kuleleri ve kent uzlaşısı var.560 milyar liralık yolsuzlukta Medya A.Ş, Kültür A.Ş, KİPTAŞ, İSPARK şirketleriyle bağlantılı isimler 'ihaleye fesat karıştırma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'rüşvet' ve 'irtikap'la suçlanıyor.Kent uzlaşısıyla ilgili soruşturmada PKK'yla yerel seçimlerde ittifak yapıldığı, örgüt iltisaklı isimlerin CHP kontenjanından belediyelere sokulduğu, örgüt elebaşlarının talimatlarının yayılmasına yardım edildiği tespit edildi.Terör soruşturması kapsamında, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yaptığına dair tespitler yapıldı. CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğu ve Mart 2024 seçimlerinden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları ortaya çıktı.CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10 kişinin isimlerinin HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensubu oldukları öğrenildi.İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen DEM Parti Diyarbakır Milletvekili adayı ve Spectrum House Genel Direktörü Azad Barış, Spectrum House çalışanı H.A. ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in iştirak halinde 'Kent Uzlaşısı' faaliyetinin içerisinde yer aldıkları, yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı ortaya çıktı.'Kent uzlaşısı' faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği aktarıldı. İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak edip 'PKK/ KCK'ya yardım etme' suçundan gözaltı kararı verildiği belirtildi.Yolsuzluk soruşturması, Mart 2024'te kamuoyuna yansıyan 'CHP'de para sayma görüntüleri' üzerine başladı. Usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili ifadesi alınan tanıkların; İmamoğlu ve diğer şüphelilerin işadamlarını para vermeye zorladıkları, bazı işadamlarıyla ortak hareket ederek haksız kazanç elde ettikleri, piyon kişiler üzerinden alım satım yaparak elde edilen paraları akladıkları, para transferinde gizli kasa olarak sivil kişileri kullandıklarını beyan etmeleri üzerine ve İBB iştirak şirketlerinde yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin mülkiye müfettişliğince tanzim edilen rapor neticesinde soruşturma derinleştirildi.560 milyar liralık yolsuzlukta Ekrem İmamoğlu 'suç örgütü lideri' olarak yer aldı. Soruşturmada; İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanındaki kişileri İBB başkanlığında Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği belirtildi. Örgüt üyelerinin Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'nin hizmet alımı ihalelerine yüksek fiyatlı teklifler verere işler aldıkları, aldıkları işlerin birçoğunu tamamlamadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmeleri için kullandıkları belirlendi.Yolsuzluk operasyonu kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın yurtdışında olduğu için gözaltına alınamadığı ortaya çıktı. Medya A.Ş'deki nitelikli dolandırıcılık eylemlerini Murat Ongun adına gerçekleştirdiği ve sistemi kuran kişi olduğu değerlendirilen Bağdatlı, Ongun'un aile dostu ve Acarkent'ten komşusu. Birlikte tatile çıkan ikilinin ortak yarış atı var. Bağdatlı, 2020'den itibaren 'Şimdi Yapım' ve 'Değişik Hikayeler' isimli şirketleri kurdu ve kısa sürede CHP'li İBB'den ihaleler aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen örgütlü suçlar soruşturması kapsamında şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla kaçarken yakalandığı belirtildi. 2018 yılında iflasını açıklayarak konkordato ilan eden Nuhoğlu'nun, İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'nadevrettiği ortaya çıkmıştı. Nuhoğlu'nun 15 gün önce İBB'den 2.1 milyar TL'lik yeni bir ihale aldığı belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, İBB iştiraklerinin düzenlediği ihalelerden suç örgütünce haksız kazançlar elde edilerek Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a para aktarıldığı ve mal devredildiği tespit edildi.'Yolsuzluk' ve 'terör' başlıklı 2 soruşturmada 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu ile birlikte 87 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli aranıyor. İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında gerçekleştirilirken, bazılarının kontrollerinin de çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki iddiaları yalanladı. Gözaltındaki 87 zanlının emniyetteki işlemleri başladı. Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat'a, MASAK raporları doğrultusunda el konulması amacıyla sulh ceza hâkimliğine talepte bulundu. Hâkimlik şirkete el konulmasına karar verdi.İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Taksim Meydanı ve Emniyet metro istasyonları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi kapatıldı.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı), Murat Ongun (Medya A.Ş. Başkanı), Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı), Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı), Emrah Bağdatlı (Medya A.Ş. ihalecisi), Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu (İmamoğlu'na Sarıyer'deki villaları devreden işadamı), Ertan Yıldız (İBB başkan danışmanı), Ali Gül (firari işadamı),Zafer Gül (işadamı), Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl (Medya A.Ş. ihalecisi), Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi (sanatçı), Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin,Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar (İBB Genel Sekreteri), Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe (İBB Genel Sekreter Yrd.), Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas (Kültür A.Ş. Genel Müdürü), Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak (işadamı),Ali İlbak (işadamı), Murat İlbak (işadamı), Mustafa İlbak (işadamı), Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan (İBB başkan danışmanı), Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı (Medya A.Ş. ihalecisi), Fatoş Pınar Türker (İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü).