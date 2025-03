Aksaray'da 237 bin 500 euroluk telefon dolandırıcılığı: 6 tutuklama

Telefon dolandırıcıları kurbanlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak terör suçlaması yalanıyla kandırmaya devam ediyor.Son hedef Aksaray'da 85 yaşındaki M.Y. oldu.Yaşlı adamı 25 Ocak’ta telefonla arayan A.Y., kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör olayı soruşturmasına karıştığını hesabındaki veya evindeki paraları alıp, kontrol ettikten sonra tekrar geri iade edeceklerini söyledi.Buna inanan M.Y., bankadaki hesabından 87 bin 500 euro çekip, Aksaray-Adana kara yolunun 15'inci kilometresinde buluştuğu A.Y. ve yanındaki C.Ş.'ye (32) teslim etti.A.Y., şubat ayı başında M.Y.'yi tekrar arayıp, yine dolandırmak için kandırmak istedi. Bu kez dolandırıldığını anlayan M.Y., polise başvurdu. M.Y., Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yönlendirmesiyle kendisini arayan A.Y.'ye banka hesabında 150 bin euro olduğunu, ancak 32 milyon TL değerinde ev ve arsalarının olduğunu, onları da satıp parayı teslim edebileceğini, havanın karlı olması nedeniyle parayı evinde teslim edebileceğini belirtip, bu kez A.Y.'yi kandırdı.A.Y. de 6 Şubat’ta yanındaki sürücü İ.Ç. yönetimindeki 34 LC 64 02 plakalı araçla, Şanlıurfa'dan Aksaray'a geldi. Polis de aracı takibe aldı. A.Y. ve İ.Ç., M.Y.'den polisin verdiği seri numaraları alınmış 150 bin euroyu teslim alıp, geri dönmek için yola çıktı. Polis, takip ettiği aracı Adana kara yolunda düzenlediği operasyonla durdurdu.Operasyonda 150 bin euro ele geçirilirken, A.Y. ve İ.Ç., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarında Şanlıurfa'dan geldiklerini ve 10 kişilik suç örgütü olduklarını itiraf eden 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.Polis, şüphelilerin itirafı üzerine 8 kişiyi daha yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa'da 14 Mart’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda C.Ş. (30), Ö.Ç. (30), M.Ç. (22), A.F. (22), A.Ç. (38), A.D. (35), H.Ç. (21) ve M.A.D. (35) gözaltına alındı. Evlerindeki telefonlara ise el konuldu. Aksaray'a getirilen 8 kişiden C.Ş., Ö.Ç., M.Ç. ve A.F. tutuklandı. A.Ç. ve A.D. adli kontrol kararıyla, H.Ç. ve M.A.D ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.