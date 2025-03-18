Mersin'de evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesine çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.Bunun üzerine 56 yaşındaki şüpheli C.U.'nun tam adresini belirleyen ekipler baskın yaptı.Şüpheli gözaltına alınırken çevresi kapalı olan evin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Ekipler, bahçeden 343 kök hint keneviri bitkisi söktü.Adreste yapılan detaylı aramada ise kurutulmak için sökülmüş 22 kök hint keneviri ile 49 gram kenevir bitkisi tohumu daha ele geçirildi.Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.